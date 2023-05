Česká ekonomika sa v 1. štvrťroku pravdepodobne dostala z recesie

Praha 2. mája (TASR) - Ekonomika Českej republiky sa v uplynulom 1. štvrťroku 2023 pravdepodobne dostala z recesie. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov Českého štatistického úradu.



Podľa rýchleho odhadu sa hrubý domáci produkt (HDP) Česka za tri mesiace do konca marca 2023 zvýšil medzikvartálne o 0,1 % po dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch poklesu. To znamená koniec technickej recesie.



Analytici pritom očakávali, že sa HDP Česka aj v prvých troch mesiacoch tohto roka zníži, a to o 0,1 %.



Za miernym oživením českého hospodárstva v 1. kvartáli bol rastúci zahraničný dopyt. Na druhej strane spotreba domácností aj fixné investície v dôsledku prísnejších finančných podmienok klesli.



V medziročnom porovnaní sa výkon českej ekonomiky v 1. štvrťroku 2023 znížil o 0,2 % po náraste o 0,3 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. Napriek poklesu tento výsledok prekonal odhady analytikov, ktorí predpovedali Česku medziročný pokles HDP o 0,6 %.