Česká ekonomika si podrží dvojpercentný rast, odhaduje ministerstvo
Autor TASR
Praha 21. augusta (TASR) - České ministerstvo financií očakáva tento rok rast ekonomiky o 2,1 %. Hospodárstvo potiahne najmä vyššia spotreba domácností, ale aj vládne výdavky. Podobný vývoj by ekonomika mala podať aj v budúcom roku. Informoval o tom server iDNES.cz.
„Aktuálne čísla potvrdzujú trend, že česká ekonomika sa postupne vracia k udržateľnému rastu. Je to tak v dôsledku nízkej a stabilnej inflácie, ktorá by mala na budúci rok ešte klesnúť, ako aj v dôsledku rastúcich reálnych miezd o 4 %, ktoré sa viditeľne odrážajú vo vyššej spotrebe domácností,“ povedal minister financií Zbyněk Stanjura.
Do prognózy sa premietajú aj americké clá. „Domnievame sa, že americká colná politika spôsobí nižšiu dynamiku českej ekonomiky tento rok o tri desatiny percentuálneho bodu a na budúci rok o štyri desatiny. Obdobné čísla odhadujeme aj v prípade ďalších krajín ako napríklad Nemecko,“ dodal vrchný riaditeľ sekcie Hospodárskej stratégie a politiky David Prušvic.
Na druhej strane však podľa neho do výhľadu vstupujú aj pozitívne faktory, ako je nemecký stimulačný balíček počítajúci s uvoľnením fiškálnych pravidiel. „Malo by to znamenať plus 0,2 až 0,3 percentuálneho bodu. Vplyv ciel tak čiastočne bude kompenzovať nemecký balíček,“ uviedol Prušvic.
Inflácia by v budúcom a nasledujúcom roku mala zotrvať v tolerančnom pásme Českej národnej banky (ČNB) a v tomto roku sa zastaviť na úrovni 2,4 %. Protiinflačne bude podľa ministerstva pôsobiť očakávaný pokles dolárovej ceny ropy, posilňovanie koruny a v tomto roku aj nižšie ceny energií.
„Naopak, infláciu by smerom nahor mali tlačiť rastúce mzdy, zvýšenie spotrebných daní z alkoholu a tabaku, ako aj pretrvávajúca zvýšená cenová dynamika pri službách vrátane nájomného,“ uviedlo ministerstvo financií vo svojej správe.
Schodok verejných financií by mal tento rok mierne klesnúť na 1,9 % hrubého domáceho produktu (HDP). Verejný dlh zasa mierne vzrastie na 44,2 % HDP.
Podobne vidia rast ekonomiky bankári. Aj Česká banková asociácia (ČBA) zlepšila odhad tohtoročného rastu českej ekonomiky na 2,1 %. V predchádzajúcej májovej prognóze očakávala, že HDP zaznamená v tomto roku rast o 1,7 %. Dôvodom zlepšenia je silnejšia výkonnosť českého exportu a slabšie dôsledky amerických ciel na Európsku úniu, uviedla ČBA.
Napriek tomu budú americké clá podľa ČBA tento aj budúci rok predstavovať pre českú ekonomiku záťaž a rast bude o 0,6 percentuálneho bodu slabší, než by bol bez ciel. Aj prognóza ČBA potvrdila, že hlavným motorom českej ekonomiky bude tento rok spotreba domácností, pričom sa očakáva jej zvýšenie o 2,6 %.
