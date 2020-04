Ministerstvo financií ČR: Česká ekonomika tento rok klesne o 5,6 %

Praha 7. apríla (TASR) - Česká ekonomika tento rok z dôvodu koronakrízy klesne o 5,6 %. V roku 2021 by sa však mala oživiť a vzrásť o 3,1 %, uviedlo to české ministerstvo financií vo svojej prvej "koronaprognóze".



Ministerstvo očakáva predovšetkým prepad zahraničného obchodu a investícií. Znížia sa aj výdavky domácností. Od druhého polroka 2020 však počíta so zotavovaním.



Vlani hrubý domáci produkt (HDP) podľa údajov Českého štatistického úradu stúpol o 2,5 %.



Koronakríza bude mať podľa ministerstva financií negatívny vplyv aj na rozpočet a verejný dlh. Schodok verejných financií by mal tento rok dosiahnuť 4,1 % HDP po prebytku 0,3 % HDP v roku 2019. Verejný dlh sa podľa ministerstva zvýši na 35,2 % HDP z 30,8 % HDP vlani.