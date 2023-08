Praha 18. augusta (TASR) - Česká ekonomika tento rok klesne. Nadol ju ťahá nízka spotreba domácností. Vyplýva z najnovšej makroekonomickej prognózy ministerstva financií (MF). TASR o tom informuje na základe správy portálu IDNES.



Podľa ministerstva sa hrubý domáci produkt (HDP) Česka tento rok zníži medziročne o 0,2 %. Ešte v apríli pritom MF počítalo s miernym rastom ekonomiky. Za zhoršením prognózy je spomalenie dopytu domácností. Ľudia nakupujú menej.



Vysoká inflácia, ktorá by podľa odhadov ministerstva mala za celý tento rok dosiahnuť 10,9 %, prinútila spotrebiteľov v Česku šetriť.



"Tohtoročný rast ekonomiky je ťahaný zahraničným dopytom, exportnou výkonnosťou českých firiem. Na druhej strane domáci dopyt rast znižuje, prípadne tlmí," komentoval augustovú makroekonomickú predikciu riaditeľ odboru hospodárskej politiky David Prušvic.



Negatívny vplyv na HDP Česka má tiež spomaľovanie investícií v celej eurozóne. A podľa námestníka ministerstva financií Martina Moru sa na zhoršení prognózy podpísalo aj zhoršenie výhľadu v susednom Nemecku, s ktorým je Česko úzko ekonomicky prepojené.



"V budúcom roku očakávame, že dôjde k obratu. Domáci dopyt z titulu spotreby výrazne pomôže naštartovať rast českej ekonomiky," dodal Prušvic.



V roku 2024 sa očakáva zvýšenie HDP Česka o 2,3 %, aj keď budú hospodársku aktivitu podľa ministerstva mierne tlmiť vplyvy konsolidačného balíčka.



K ďalšiemu zhoršeniu predikcií zrejme nedôjde. Podľa predstaviteľov ministerstva financií to vyzerá, že česká ekonomika má v tomto roku to najhoršie už za sebou. "Keď sa pozrieme na ceny energií, situácia je oveľa lepšia než pred rokom. Zásobníky plynu sú naplnené na 94 %," uviedol šéf rezortu Zbyněk Stanjura.



"Predikcia je založená na tom, že vojna na Ukrajine nepovedie k opätovnému zdraženiu komodít na svetových trhoch. Situácia na trhu s elektrinou a plynom sa upokojila. Medziročne sú ceny elektriny v stredoeurópskom regióne o 73 % nižšie," doplnil Prušvic.



Inflácia sa v tomto roku postupne znižuje. Zatiaľ čo v januári dosiahla 17,5 %, v júli sa dostala na 8,8 %. Za celý tento rok sa očakáva priemerná inflácia na úrovni 10,9 %. V budúcom roku už by sa mohla pohybovať pod 3 %, myslí si ministerstvo.