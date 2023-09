Česká ekonomika v 2. štvrťroku stagnovala

Praha 29. septembra (TASR) - Ekonomika Českej republiky v 2. štvrťroku 2023 stagnovala. To je horší výsledok ako pri druhom odhade, podľa ktorého mala aspoň mierne vzrásť. Ukázali to najnovšia revízia údajov Českého štatistického úradu (ČSÚ). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.



Podľa revidovaných údajov hrubý domáci produkt (HDP) Česka za tri mesiace do konca júna 2023 nevzrástol medzikvartálne o 0,1 %, ale stagnoval.



Spotreba domácností sa pritom prvýkrát po šiestich štvrťrokoch zvýšila, hoci len mierne o 0,2 % po tom, ako v 1. štvrťroku klesla o -1,3 %. Stúpli aj vládne výdavky (o 0,4 % po náraste o 0,5 % v prvých troch mesiacoch), zatiaľ čo zásoby sa znížili.



Výrazne sa zotavili najmä fixné investície, ktoré vzrástli o 3,4 % (-0,4 % v 1. kvartáli). Vývoz v sledovanom období klesol o -0,5 %, ale dovoz sa znížil ešte viac, o -1,2 %.



V medziročnom porovnaní HDP Česka po revízii klesol v období apríl-jún o 0,6 %, čo je tiež horší výsledok ako jeho pokles o 0,4 % pri v druhom odhade.



Na porovnanie, v 1. štvrťroku sa výkon českej ekonomiky znížil medziročne a o 0,4 % a medzikvartálne vzrástol o 0,1 %.