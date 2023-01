Praha 9. januára (TASR) - Česká ekonomika v 3. štvrťroku 2022 mierne klesla, prvýkrát od 2. kvartálu 2021, keďže prudko stúpajúca inflácia a prísnejšie podmienky financovania zasiahli spotrebu domácností. Potvrdili to v pondelok spresnené údaje Českého štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Hrubý domáci produkt (HDP) susednej krajiny sa za tri mesiace do konca septembra 2022 znížil o 0,2 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku, keď po revízii smerom nadol vzrástol medzikvartálne o 0,3 %.



ČSÚ informoval tiež, že pokles spotrebiteľských výdavky sa v 3. kvartáli zrýchlil na 3,2 % z 0,1 % v 2. štvrťroku. Okrem toho sa znížili aj fixné investície, po prvý raz za osem kvartálov, a to o 0,3 % po náraste o 1,2 % v predchádzajúcich troch mesiacoch a vládne výdavky opäť klesli, o 1,3 % (-0,3 % v období apríl-jún).



Vývoz z Česka v sledovanom období vzrástol o 4,7 % (o 1 % v 2. štvrťroku) a prekonal tak dovoz, ktorý stúpol o 2,7 % (o 0,9 % v predchádzajúcom kvartáli).



V medziročnom porovnaní sa HDP Česka v sledovanom období zvýšil o 1,5 %. To je revízia smerom nadol z 1,7 % pri predbežnom odhade a prudké spomalenie po náraste o 3,5 % v predchádzajúcom trojmesačnom období.