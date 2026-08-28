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Česká ekonomika v druhom štvrťroku medzikvartálne stúpla o 0,4 %
Tempo jeho rastu sa zrýchlilo po posilnení o 0,2 % v prvom štvrťroku.
Autor TASR
Praha 28. augusta (TASR) - Hrubý domáci produkt Českej republiky sa v druhom štvrťroku medzikvartálne zväčšil o 0,4 %. Tempo jeho rastu sa tak zrýchlilo po posilnení o 0,2 % v prvom štvrťroku. Uviedol to v piatok Český štatistický úrad, ktorý tak potvrdil svoj predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
K rastu českej ekonomiky počas druhého kvartálu pozitívne prispel domáci dopyt, ktorý stúpol o 0,5 % po zväčšení o 0,2 % v predchádzajúcom štvrťroku. Spotreba domácnosti sa zvýšila o 0,5 % po raste o 0,3 % v prvom kvartáli. Tempo rastu vládnych výdavkov zostalo na úrovni 0,1 %. Rast tvorby hrubého fixného kapitálu sa však spomalil na 1,5 % z úrovne 2 %.
Priemyselná produkcia v druhom štvrťroku stúpla o 0,9 %, aktivita v segmente obchodu, dopravy, ubytovania a stravovania vzrástla o 0,4 %, oblasť financií a poisťovníctva sa posilnila o 2,7 % a stavebná výroba sa zvýšila o 0,3 %.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa české hospodárstvo v druhom kvartáli zväčšilo o 1,9 %. Medziročný rast sa tak spomalil po posilnení o 2,2 % v prvom štvrťroku. Nepotvrdil sa ani predbežný odhad, ktorý naznačoval, že ekonomika krajiny medziročne vzrástla o 2 %.
K rastu českej ekonomiky počas druhého kvartálu pozitívne prispel domáci dopyt, ktorý stúpol o 0,5 % po zväčšení o 0,2 % v predchádzajúcom štvrťroku. Spotreba domácnosti sa zvýšila o 0,5 % po raste o 0,3 % v prvom kvartáli. Tempo rastu vládnych výdavkov zostalo na úrovni 0,1 %. Rast tvorby hrubého fixného kapitálu sa však spomalil na 1,5 % z úrovne 2 %.
Priemyselná produkcia v druhom štvrťroku stúpla o 0,9 %, aktivita v segmente obchodu, dopravy, ubytovania a stravovania vzrástla o 0,4 %, oblasť financií a poisťovníctva sa posilnila o 2,7 % a stavebná výroba sa zvýšila o 0,3 %.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa české hospodárstvo v druhom kvartáli zväčšilo o 1,9 %. Medziročný rast sa tak spomalil po posilnení o 2,2 % v prvom štvrťroku. Nepotvrdil sa ani predbežný odhad, ktorý naznačoval, že ekonomika krajiny medziročne vzrástla o 2 %.