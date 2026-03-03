< sekcia Ekonomika
Česká ekonomika vo 4. kvartáli vzrástla viac, ako naznačoval odhad
Hrubý domáci produkt (HDP) Českej republiky v záverečnom štvrťroku vlaňajška medzikvartálne vzrástol o 0,6 %.
Autor TASR
Praha 3. marca (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) Českej republiky v záverečnom štvrťroku vlaňajška medzikvartálne vzrástol o 0,6 %. Ukázali to spresnené údaje, ktoré v utorok zverejnil Český štatistický úrad. Išlo o spomalenie hospodárskeho rastu krajiny po tom, ako sa jej ekonomika v treťom štvrťroku oproti predošlému kvartálu zväčšila o 0,8 %. Rast však bol silnejší, ako naznačoval predbežný odhad, podľa ktorého sa HDP zväčšil o 0,5 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Motorom rastu hospodárstva ČR počas októbra až decembra bol domáci dopyt. Spotreba domácností sa zvýšila o 1,3 % po raste o 0,3 % v predchádzajúcom štvrťroku. Vládne výdavky sa posilnili o 1 % po zväčšení o 0,7 % v treťom kvartáli. Tvorba hrubého fixného kapitálu sa posilnila o 1,7 % po raste o 1 % počas júla až septembra.
Vplyv zahraničného obchodu na rast českej ekonomiky bol vo štvrtom kvartáli negatívny. Export medzikvartálne stúpol o 0,8 % po raste o 0,9 % v treťom štvrťroku. Import sa medzikvartálne posilnil o 0,6 % po zväčšení o 0,2 % v predošlom štvrťroku.
Medziročne české hospodárstvo počas októbra až decembra vzrástlo o 2,6 %, čiže menej ako v treťom kvartáli, v ktorom sa posilnilo o 2,8 %. Predbežný odhad však naznačoval, že medziročný rast českého HDP bol iba na úrovni 2,4 %. Za celý minulý rok sa česká ekonomika zväčšila o 2,6 %.
