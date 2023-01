Česká ekonomika vo 4. štvrťroku klesla, už druhý kvartál po sebe

Praha 31. januára (TASR) - Ekonomika Českej republiky v posledných troch mesiacoch 2022 medzikvartálne klesla, už druhý štvrťrok po sebe. To znamená technickú recesiu. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v utorok zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ).



Podľa predbežného odhadu štatistikov sa hrubý domáci produkt (HDP) Česka za tri mesiace do konca decembra 2022 znížil o 0,3 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku, keď medzikvartálne klesol o 0,2 %. Ekonómovia však očakávali ešte výraznejšie zníženie HDP vo 4. štvrťroku, a to o 0,6 %.



K poklesu českej ekonomiky prispeli nižšie výdavky domácností na konečnú spotrebu v dôsledku prudko rastúcej inflácie a sprísnených podmienok financovania.



V medziročnom porovnaní sa tempo rastu českej ekonomiky vo 4. štvrťroku výrazne spomalilo na 0,4 % z 1,5 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. Prekonalo však prognózy analytikov, ktorí predpovedali, že klesne na 0,2 %.



Za celý rok 2022 vzrástla česká ekonomika o 2,5 %.