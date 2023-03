Česká ekonomika vo 4. štvrťroku klesla viac, ako naznačil odhad

Praha 3. marca (TASR) - Česká ekonomika aj vo 4. štvrťroku 2022 klesla, už druhý mesiac po sebe a viac, ako signalizoval rýchly odhad. To znamená technickú recesiu. TASR o tom informuje na základe spresnených údajov Českého štatistického úradu.



Hrubý domáci produkt (HDP) Česka sa za tri mesiace do konca decembra 2022 znížil o 0,4 % oproti predchádzajúcim trom mesiacom, keď medzikvartálne klesol o 0,3 %. Rýchly odhad pritom signalizoval, že sa opäť zníži o 0,3 %. Ide o druhý medzikvartálny pokles HDP v rade, čo je potvrdením recesie v českej ekonomike.



Štatistiky ukázali tiež, že súkromná spotreba sa vo 4. štvrťroku opäť znížila, a to o 2,8 % po poklese o 2,2 % v 3. kvartáli. Dôvodom boli prudko rastúce ceny a prísne podmienky financovania. Aj fixné investície sa v posledných troch mesiacoch vlaňajška znížili, a to o 1,1 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom štvrťroku vzrástli o 2,9 %. Na druhej strane, vládne výdavky stúpli o 3,9 %, zatiaľ čo v predchádzajúcich troch mesiacoch klesli o 1,4 %.



Rast českého exportu sa vo 4. štvrťroku spomalil na 0,5 % z 5,1 % v 3. kvartáli a dovoz nezaznamenal žiadny rast (po zvýšení o 3,7 % v predchádzajúcich troch mesiacoch).



V medziročnom porovnaní sa HDP Českej republiky v období október - december 2022 zvýšil o 0,2 %, čo bol slabší výsledok ako jeho nárast o 0,4 % pri predbežnom odhade. A tiež menej ako rast o 1,5 % v predchádzajúcom trojmesačnom období.



Za celý rok 2022 vzrástla česká ekonomika o 2,4 %.