Česká ekonomika vo 4. štvrťroku vzrástla o 0,2 %

Praha 30. januára (TASR) - Ekonomika Českej republiky v uplynulom 4. štvrťroku 2023 ožila a medzikvartálne vzrástla. Podporili ju najmä zahraničný dopyt a výdavky domácností. Ukázali to v utorok údaje Českého štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa predbežného odhadu sa hrubý domáci produkt (HDP) Česka za tri mesiace do konca decembra 2023 zvýšil o 0,2 % oproti predchádzajúcim trom mesiacom, keď medzikvartálne klesol o 0,6 %. To bol jeho najväčší nárast od 2. štvrťroka 2022.



"Rast podporil najmä vonkajší dopyt a po dlhom čase aj výdavky domácností na konečnú spotrebu," uviedol riaditeľ štatistického úradu Vladimír Kermiet.



V medziročnom porovnaní HDP Česka vo 4. štvrťroku 2023 klesol o 0,2 %, čo bol takisto lepší výsledok ako jeho zníženie o 0,8 % v predchádzajúcom trojmesačnom období.



Za celý rok 2023 ekonomika Českej republiky klesla o 0,4 % po náraste o 2,4 % v predchádzajúcom roku 2022. Vlaňajší pokles HDP Česka bol prvý od roku 2020 a prispeli k nemu najmä nižšie výdavky domácností a zmena stavu zásob.