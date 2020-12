Česká ekonomika zmiernila v 3. kvartáli medziročný pokles na 5 %

Praha 1. decembra (TASR) - Česká ekonomika zaznamenala v 3. kvartáli medziročný pokles o 5 %, čo predstavuje výrazné zmiernenie poklesu z predchádzajúceho štvrťroka, ktorý dosiahol takmer 11 %. Oproti 2. kvartálu hrubý domáci produkt (HDP) vzrástol o 6,9 %. Vyplýva to zo spresneného odhadu Českého štatistického úradu (ČSÚ).



"V 3. štvrťroku bol výkon ekonomiky medziročne nižší o 5 %. Prispela k tomu najmä situácia v odvetviach obchodu, priemyslu a ubytovania a pohostinstva," povedal riaditeľ odboru národných účtov ČSÚ Vladimír Kermiet, ktorého citoval server novinky.cz.



"Klesli podnikové investície do strojov, zariadení a dopravných prostriedkov, ako aj investície domácností do bývania. O takmer 4 % sa znížili aj spotrebné výdavky domácností," dodal Kermiet.



Spresnený odhad pritom predstavuje výrazné zlepšenie oproti predbežnému odhadu z októbra. Vtedy ČSÚ hovoril o prepade o 5,8 %.



Aj v prípade medzikvartálneho vývoja je výsledok lepší, než hovoril predbežný odhad. V októbri ČSÚ odhadoval za 3. štvrťrok medzikvartálny rast na úrovni 6,2 %.



K rastu medzi kvartálmi došlo najmä v dôsledku nízkej porovnávacej základne. V 2. štvrťroku totiž česká ekonomika zaznamenala najväčší prepad od vzniku Českej republiky v roku 1993 – HDP klesol o 10,7 %. Aj v tomto prípade došlo k revízii, teraz smerom nadol – v októbri ČSÚ hovoril o prepade o 10,5 %.