Česká energetická skupina urýchli proces ústupu od uhlia

Praha 20. mája (TASR) - Česká energetická skupina ČEZ urýchli proces ústupu od uhlia. Do roku 2030 chce pri každej vyrobenej megawatthodine elektriny vypustiť iba 0,16 tony CO2. To by znamenalo dvakrát rýchlejší pokles emisií, než aký prezentovala skupina ešte vlani. Celý proces transformácie by mali sprevádzať masívne investície do obnoviteľných zdrojov. Okrem prísnej politiky Európskej únie k tomu firmu ČEZ stále viac núti aj meniace sa finančné prostredie, ktorého hráči začínajú odmietať uhoľné aktíva.



Ako uviedol server e15.cz, v roku 2019 mal ČEZ takzvanú emisnú intenzitu 0,36 tony uhoľných emisií na megawatthodinu vyrobenej elektriny. "Tento pomer bude postupne znižovať najmä výstavba nových obnoviteľných zdrojov a prechod z klasických zdrojov na plyn, ale aj iné palivá, ako je biomasa," naznačil plány hovorca skupiny Roman Gazdík.



Napríklad už tento rok chce ČEZ odstaviť uhoľnú elektráreň Mělník III a nahradiť ju plynovým a časom paroplynovým zdrojom. Podobný osud čaká aj elektráreň Dětmarovice.



ČEZ zároveň plánuje do roku 2025 vybudovať obnoviteľné zdroje s výkonom 1,5 gigawattu a do roku 2030 zvýšiť výkon v batériových úložiskách na 300 megawattov. Pripravovať sa chce aj na výstavbu malých modulárnych jadrových reaktorov. Tie však do svojho energetického mixu začlení najskôr po roku 2040.



Analytika Fio banky Jana Rašku tieto plány neprekvapili, najmä vzhľadom na neustále drahšie emisné povolenky. "Dá sa predpokladať, že v budúcnosti skupine zostanú iba tri základné uhoľné elektrárne - Ledvice, Tušimice a Prunéřov. Zvyšok čaká prestavba či odstavenie," uviedol Raška s tým, že akcie by na nové informácie mali reagovať rastom, a to najmä vďaka západoeurópskym investorom, ktorí sú na tému uhlie citliví.