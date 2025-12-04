< sekcia Ekonomika
Česká inflácia sa v novembri nečakane spomalila na 2,1 %
Tempo rastu cien potravín, alkoholu a tabaku sa zmiernilo na 1,9 % z 2,1 %. Zdražovanie služieb stagnovalo na 4,6 % a pokles cien energií sa zrýchlil na 3,8 % z 3,3 %.
Autor TASR
Praha 4. decembra (TASR) - Česká inflácia sa v novembri nečakane spomalila. Index spotrebiteľských cien v minulom mesiaci medziročne stúpol o 2,1 % po októbrovom náraste o 2,5 %, ako vo štvrtok ukázali predbežné údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ). Ekonómovia počítali so zrýchlením inflácie na 2,6 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Tempo rastu cien potravín, alkoholu a tabaku sa zmiernilo na 1,9 % z 2,1 %. Zdražovanie služieb stagnovalo na 4,6 % a pokles cien energií sa zrýchlil na 3,8 % z 3,3 %. V medzimesačnom porovnaní české spotrebiteľské ceny v novembri klesli o 0,3 %.
