< sekcia Ekonomika
Česká inflácia sa v septembri spomalila na 2,3 %
Index spotrebiteľských cien v septembri medziročne stúpol o 2,3 % po augustovom náraste o 2,5 %, uviedol Český štatistický úrad (ČSÚ) a potvrdil svoj predbežný odhad zverejnený 6. októbra.
Autor TASR
Praha 10. októbra (TASR) - Česká inflácia sa v septembri spomalila v súlade s odhadmi a bola najnižšia za päť mesiacov. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.
Index spotrebiteľských cien v septembri medziročne stúpol o 2,3 % po augustovom náraste o 2,5 %, uviedol Český štatistický úrad (ČSÚ) a potvrdil svoj predbežný odhad zverejnený 6. októbra. Inflácia sa dostala na najnižšiu úroveň od apríla, keď dosiahla 1,8 %.
Tempo rastu cien potravín, alkoholu a tabaku sa v septembri spomalilo na 2,7 % zo 4,7 % v predchádzajúcom mesiaci. Ceny bývania a energií stúpli o 2 %, rovnako ako v auguste, a ceny oblečenia a obuvi klesli o 1,7 %.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny znížili o 0,6 %.
Index spotrebiteľských cien v septembri medziročne stúpol o 2,3 % po augustovom náraste o 2,5 %, uviedol Český štatistický úrad (ČSÚ) a potvrdil svoj predbežný odhad zverejnený 6. októbra. Inflácia sa dostala na najnižšiu úroveň od apríla, keď dosiahla 1,8 %.
Tempo rastu cien potravín, alkoholu a tabaku sa v septembri spomalilo na 2,7 % zo 4,7 % v predchádzajúcom mesiaci. Ceny bývania a energií stúpli o 2 %, rovnako ako v auguste, a ceny oblečenia a obuvi klesli o 1,7 %.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny znížili o 0,6 %.