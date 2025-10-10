Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Česká inflácia sa v septembri spomalila na 2,3 %

Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Index spotrebiteľských cien v septembri medziročne stúpol o 2,3 % po augustovom náraste o 2,5 %, uviedol Český štatistický úrad (ČSÚ) a potvrdil svoj predbežný odhad zverejnený 6. októbra.

Index spotrebiteľských cien v septembri medziročne stúpol o 2,3 % po augustovom náraste o 2,5 %, uviedol Český štatistický úrad (ČSÚ) a potvrdil svoj predbežný odhad zverejnený 6. októbra. Inflácia sa dostala na najnižšiu úroveň od apríla, keď dosiahla 1,8 %.

Tempo rastu cien potravín, alkoholu a tabaku sa v septembri spomalilo na 2,7 % zo 4,7 % v predchádzajúcom mesiaci. Ceny bývania a energií stúpli o 2 %, rovnako ako v auguste, a ceny oblečenia a obuvi klesli o 1,7 %.

V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny znížili o 0,6 %.
