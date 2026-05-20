Česká investičná skupina kúpila vrty v Texase
Pre nový biznis v USA skupina zakladá holding Sev.en US Resources, kam zaradí aj nový prírastok pod názvom Perun
Autor TASR
Praha 20. mája (TASR) - Česká investičná skupina Sev.en Global Investments (Sev.en GI) z energetickej skupiny Sev.en podnikateľa Pavla Tykača vstupuje do nového odvetvia. V Texase prevzala ropné a plynové vrty spoločností UpCurve Energy I a II. Vrty denne vyťažia približne 5000 barelov ropy, teda takmer 800.000 litrov, čo objemovo zodpovedá viac než 3 % priemernej dennej spotreby pohonných látok v Česku. Informoval o tom server iDNES.cz.
Okrem ropy vrty produkujú aj významné objemy zemného plynu. Pre nový biznis v USA skupina zakladá holding Sev.en US Resources, kam zaradí aj nový prírastok pod názvom Perun. Akvizíciou získava Sev.en GI okrem súčasných ropných vrtov aj ťažobné práva k rozsiahlym pozemkom s viac než stovkou overených lokalít pre ďalší ťažobný rozvoj. Teraz už pod hlavičkou Sev.en US Resources spoločnosť pôsobí najmä v panvách Permian a Delaware, ktoré patria ku kľúčovým lokalitám amerického ropného priemyslu.
„Ropu a plyn, ktoré sú stále chrbtovou kosťou svetovej ekonomiky, máme v hľadáčiku už dlhší čas. Táto transakcia je dôležitým míľnikom dlhodobej stratégie skupiny,“ povedal Alan Svoboda, výkonný riaditeľ Sev.en Global Investments. „Vzhľadom na súčasnú geopolitickú situáciu som rád, že sa nám transakciu podarilo dokončiť v takom kľúčovom okamihu,“ dodal.
Novovznikajúca Sev.en US Resources sa stane hlavným zázemím skupiny pre ďalší rozvoj portfólia v USA. Pod touto značkou chce Sev.en GI rozvíjať prevzaté vrty aj ťažobné práva a hľadať ďalšie príležitosti v ťažbe ropy a zemného plynu. „Dnešným dňom sa stávame novým ambicióznym hráčom v odvetví, ktoré podľa nás zostane nevyhnutnou súčasťou globálneho energetického mixu ešte niekoľko desaťročí,“ doplnil Svoboda.
