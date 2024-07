Česká investičná skupina RIQ Investments vstupuje do Bukózy Holding

Bratislava 2. júla (TASR) - Investičná skupina RIQ Investments, vlastnená českým podnikateľom Romanom Staňkom, vstupuje do skupiny spoločností Bukóza Holding, ktorá je v poslednom období v ťažkej finančnej situácii. Malo by ísť o úplné prevzatie všetkých spoločností Bukóza Holding. Za investora o tom informoval jeho mediálny zástupca Tobiáš Malena.



Výšku investície, ktorú Staněk podľa priložených fotografií podpísal s riaditeľom Eximbanky Rastislavom Podhorcom za prítomnosti ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD) a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS), ale nespresnili.



"Naša investičná skupina je aktívna v oblasti spracovateľského priemyslu a investícia do skupiny spoločnosti Bukóza Holding skvelo zapadá do nášho portfólia, pretože Bukóza patrí k významným drevospracujúcim podnikom na Slovensku," uviedol Staněk.



Skupina spoločností Bukóza Holding má ročný obrat okolo 90 miliónov eur a patria do nej okrem iného celulózka Bukocel v Hencovciach. RIQ Investments uviedla, že svojou investíciou zachráni stovky pracovných miest.



RIQ Investments je investičná skupina s viac ako 17-ročnou tradíciou. Špecializuje sa na dlhodobé investície do spoločností a projektov najmä v odvetví ťažby a spracovania kameňa, automotive, obnoviteľných zdrojov energie a real estate najmä v Česku a na Slovensku.



Minister Taraba na sociálnej sieti spresnil, že sa nový investor zaviazal vyplatiť zamestnancom všetky dlžné mzdy a tiež uhradiť záväzky spoločnosti. Tie sú podľa Tarabu napríklad len voči Ministerstvu životného prostredia SR vo výške viac ako 20 miliónov eur.