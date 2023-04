Česká koruna stále posilňuje, prelomila hranicu 23,30 CZK/EUR

Praha 13. apríla (TASR) - Česká koruna naďalej posilňuje, pričom počas štvrtkového obchodovania prelomila psychologickú hranicu 23,30 CZK/EUR. To znamená, že je najsilnejšia od 22. júla 2008, uviedol hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda.



Za celú existenciu eura, teda od 1. januára 1999, sa česká koruna obchodovala pod hranicou 23,30 CZK/EUR iba v šiestich dňoch. Všetko to boli dni v júli 2008.



Českej mene bezprostredne pomáhajú náznaky veľkých centrálnych bánk, amerického Fedu aj Európskej centrálnej banky (ECB), že uťahovanie menovej politiky zmiernia, prípadne sa pritvrdzovanie blíži ku koncu, a to aj pod vplyvom marcových pádov a otrasov bánk v USA aj Európe.



Nie je vylúčené, že koruna túto jar spevní pod 23 CZK/EUR a bude atakovať absolútne najsilnejšiu úroveň voči euru. Tú dosiahla počas obchodovania 21. júla 2008, a to na úrovni 22,88 CZK/EUR.