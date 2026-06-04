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Česká medziročná inflácia sa v máji spomalila na 2,1 %

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Medzimesačne sa české spotrebiteľské ceny v máji zvýšili o 0,1 % po tom, ako sa v apríli oproti marcu posilnili o 0,5 %.

Autor TASR
Praha 4. júna (TASR) - Medziročná miera inflácie v Českej republike sa v máji podľa predbežného odhadu spomalila na 2,1 % z úrovne 2,5 %, na ktorej bola v predchádzajúcom mesiaci. Medziročný rast spotrebiteľských cien bol zároveň mierne slabší v porovnaní s očakávaním analytikov, ktorí predpokladali, že v máji bude na úrovni 2,3 %. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil Český štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Spomalenie medziročného tempa českej inflácie bolo najmä výsledkom zmiernenia rastu cien alkoholických nápojov a tabaku na 3,7 % z aprílových 5,2 %, tovarov na 0,6 % z úrovne 1,1 % a služieb na 4,7 % z aprílových 4,8 %.

Zároveň ceny potravín a nealkoholických nápojov v máji medziročne klesli o 1,9 %, čiže výraznejšie ako v apríli, v ktorom sa oproti rovnakému mesiacu vlaňajška znížili o 1,3 %. Medziročný rast cien energií sa však posilnil na 1,8 % z aprílových 1,5 %.

Medzimesačne sa české spotrebiteľské ceny v máji zvýšili o 0,1 % po tom, ako sa v apríli oproti marcu posilnili o 0,5 %.
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