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Česká medziročná inflácia sa v októbri zmiernila
Inflácia sa spomalila na 2,4 % zo septembrovej úrovne 2,5 %, ktorá bola najvyššia za ostatných päť mesiacov.
Autor TASR
Praha 4. novembra (TASR) - Medziročný rast spotrebiteľských cien v Českej republike sa v októbri podľa predbežného odhadu zmiernil. Inflácia sa spomalila na 2,4 % zo septembrovej úrovne 2,5 %, ktorá bola najvyššia za ostatných päť mesiacov. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnil Český štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
V októbri sa v Česku spomalilo tempo medziročného rastu cien energií. Ich ceny boli v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka vyššie o 5,6 % po tom, ako v septembri medziročne stúpli o 5,9 %. Zmiernil sa rast cien služieb, a to na 4,5 % zo 4,6 %, aj rast cien tovarov (na 0,9 % z 1,2 %).
Spomalil sa medziročný rast cien alkoholických nápojov a tabaku (na 4 % zo 4,6 %). Zároveň sa prehĺbil pokles cien potravín a nealkoholických nápojov, ktoré sa znížili o 4 % po septembrovom oslabení o 3,5 %. Spracované potraviny, alkohol a tabak oproti októbru minulého roka zlacneli o 0,8 % po tom, ako sa ich ceny v septembri medziročne znížili o 0,5 %. Ceny nespracovaných potravín sa oslabili o 3,5 % po poklese o 2,4 % v predošlom mesiaci.
Medzimesačne sa české spotrebiteľské ceny v októbri zvýšili o 0,4 % po tom, ako v septembri oproti predchádzajúcemu mesiacu stagnovali.
V októbri sa v Česku spomalilo tempo medziročného rastu cien energií. Ich ceny boli v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka vyššie o 5,6 % po tom, ako v septembri medziročne stúpli o 5,9 %. Zmiernil sa rast cien služieb, a to na 4,5 % zo 4,6 %, aj rast cien tovarov (na 0,9 % z 1,2 %).
Spomalil sa medziročný rast cien alkoholických nápojov a tabaku (na 4 % zo 4,6 %). Zároveň sa prehĺbil pokles cien potravín a nealkoholických nápojov, ktoré sa znížili o 4 % po septembrovom oslabení o 3,5 %. Spracované potraviny, alkohol a tabak oproti októbru minulého roka zlacneli o 0,8 % po tom, ako sa ich ceny v septembri medziročne znížili o 0,5 %. Ceny nespracovaných potravín sa oslabili o 3,5 % po poklese o 2,4 % v predošlom mesiaci.
Medzimesačne sa české spotrebiteľské ceny v októbri zvýšili o 0,4 % po tom, ako v septembri oproti predchádzajúcemu mesiacu stagnovali.