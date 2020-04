Česká ministerka financií navrhuje, aby spoločnosť ČSA kúpil štát

Praha 14. apríla (TASR) - Bolo by najlepšie, ak by České aerolínie (ČSA) kúpil štát. V rozhovore pre Hospodářské noviny to povedala česká ministerka financií Alena Schillerová. Situáciu však podľa nej komplikuje prítomnosť zahraničného strategického partnera.



"Bolo by najlepšie ich kúpiť. Je tam však už nejaký zahraničný strategický partner, čo vidím ako problém. Musíme o tom diskutovať," odpovedala Schillerová na otázku, či štát mieni ČSA zachraňovať. Ako dodala, očakáva, že ministerstvo priemyslu a obchodu pripraví analýzu, ktoré firmy sú natoľko strategické, že je potrebné ich zachrániť.



"Som presvedčený, že sa nejaké riešenie súčasnej situácie v kontexte toho, ako sa k situácii leteckých spoločností stavajú ostatné štáty, nájde," citovala Česká televízia z textovej správy od Jiřího Šimáněho, spolumajiteľa skupiny Smartwings, do ktorej ČSA patria.



Skupina Smartwings mala ešte pred koronavírusovou krízou problémy spôsobené nedodaním 22 lietadiel Boeing 737 MAX. Podľa hovorkyne Smartwings Vladimíry Dufkovej, na ktorú sa odvolal server novinky.cz, sa však "aerolínie s touto skutočnosťou veľmi dobre vyrovnali".



"V tejto súvislosti by sme radi poukázali na to, že aj také veľké spoločnosti, ako Lufthansa, Air France-KLM, United Airlines, Delta Airlines, Ryanair, easyJet, Scandinavian Airlines, Finnair a mnoho ďalších rokujú s národnými štátmi o pomoci v situácii, ktorú nezavinili a ktorú by pravdepodobne žiadna z nich bez pomoci štátu nezvládla," dodala Dufková.