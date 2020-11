Česká národná banka nevylučuje pokračovanie poklesu ekonomiky

Praha 14. novembra (TASR) - Tento rok prepad, na budúci rok oživenie. Tak vyzerá väčšina scenárov vývoja českej ekonomiky zmietanej koronakrízou. Existuje však aj reálny variant, že oživenie na budúci rok nepríde a hrubý domáci produkt (HDP) Česka sa v roku 2021 po tohtoročnom poklese o 7,9 % prepadne o ďalších 2,7 %. Vyplýva to z alternatívneho scenára, ktorý v aktuálnej správe o inflácii predložila Česká národná banka (ČNB).



Na alternatívny scenár je podľa ČNB potrebné sa pripraviť v prípade ďalšieho zhoršenia druhej vlny pandémie nového koronavírusu, uviedol server novinky.cz. Úlohu pritom nehrá iba zvládanie epidemiologickej situácie na domácom trhu, ale aj to, ako sa so šírením ochorenia COVID-19 popasujú v zahraničí. České hospodárstvo by poškodilo plošné a dlhodobé uzatvorenie partnerských ekonomík.



"V poslednom období rastie aj neistota v súvislosti s vnútropolitickým vývojom v USA a rizikom odchodu Británie z Európskej únie bez dohody," doplnili bankári.



Základný scenár centrálnej banky naďalej počíta s tým, že HDP sa tento rok prepadne o 7,2 % a v budúcom roku bude nasledovať mierne oživenie. Ani pri optimistickom variante sa však česká ekonomika zďaleka nevráti na predkoronavírusovú úroveň. Základný scenár počíta na rok 2021 s rastom iba o 1,7 % a v roku 2022 o 4,2 %.



Centrálni bankári pritom v tomto scenári vychádzajú z pomerne optimistického vývoja protiepidemiologických opatrení. Napríklad, že pred Vianocami sa niektoré opatrenia čiastočne uvoľnia a že v priebehu 1. polroka budúceho roka sa "opatrenia vplyvom očakávaného zlepšenia epidemiologického vývoja opäť uvoľnia až na úroveň z tohtoročného leta".