Česká národná banka nezmenila úrokové sadzby

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Banková rada ČNB vo štvrtok ponechala svoju kľúčovú 2-týžňovú repo sadzbu na úrovni 3,5 %. Diskontná sadzba zostala na 2,5 % a lombardná sadzba na 4,50 %.

Praha 6. novembra (TASR) - Česká národná banka (ČNB) v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správy ČNB.

Medziročná inflácia sa v októbri podľa predbežných údajov Českého štatistického úradu zrýchlila na 2,5 %, pričom ekonómovia počítali s +2,3 %. V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny stúpli o 0,5 %.
