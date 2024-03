Česká národná banka opäť znížila úrokové sadzby

Praha 20. marca (TASR) - Rada Českej národnej banky (ČNB) tretíkrát po sebe znížila úrokové sadzby. Tentoraz ich zredukovala o 0,5 percentuálneho bodu. Základná úroková sadzba, ktorá ovplyvňuje aj cenu hypoték, tak spadla na 5,75 %. Trhy preto očakávajú ďalšie zlacnenie hypotekárnych úverov. Nižšie sadzby by zároveň mali pomôcť naštartovať ekonomiku, ktorú dusia najmä šetriace domácnosti. Informuje o tom server iDNES.cz.



"Za zníženie hlasovalo päť členov rady, dvaja členovia chceli výraznejšie zníženie, a to o 0,75 percentuálneho bodu," uviedol guvernér ČNB Aleš Michl po oznámení rozhodnutia o výške sadzieb.



S uvoľňovaním menovej politiky začala česká centrálna banka vlani v decembri, keď základná úroková sadzba klesla o štvrť percentuálneho bodu na 6,75 %. Bola to prvá zmena od júna 2022.