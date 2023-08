Česká národná banka sa zbavila čínskych dlhopisov za 51 mld. Kč

Praha 9. augusta (TASR) - Ešte v závere minulého roka držala Česká národná banka (ČNB) v rámci správy svojich devízových rezerv čínske vládne dlhopisy v hodnote takmer 51 miliárd Kč (2,10 miliardy eur). To bol výrazný rast oproti situácii napríklad spred dvoch rokov, keď to bolo iba 11,4 miliardy Kč. Tento rok však nastal obrat a podľa aktuálnych štvrťročných údajov česká centrálna banka už žiadne aktíva v jüanoch ku koncu júna vo svojom portfóliu nevlastnila. Poukazuje na to tabuľka pomenovaná Menová alokácia devízových rezerv. Kolónka CNY sa už nájsť nedá, pričom koncom marca v nej ešte bola, a to s podielom 1,9 % na devízových rezervách ČNB. Informoval o tom portál E15.cz.



Dôvody, prečo už čínske aktíva v devízových rezervách nemá, ČNB neuviedla. Dá sa tak iba špekulovať, či nejde o reakciu na zvýšené geopolitické riziká.



Ešte vlani na jar ČNB označovala investície do čínskych aktív za formu diverzifikácie devízových rezerv. Vtedy viedol banku Jiří Rusnok, ktorého od 1. júla 2022 vystriedal Aleš Michl.



Prvýkrát sa o zaradenie čínskych aktív, respektíve tamojších štátnych dlhopisov do českých devízových rezerv začalo hovoriť v roku 2019. Aj vtedy ČNB hovorila o diverzifikácii. Zároveň však mohlo ísť aj o politické gesto voči Číne. Po posledných voľbách do Poslaneckej snemovne však vzťahy s Čínou dosť ochladli. Dôvodom je najmä rozdielny pohľad novej českej vlády napríklad na vzťahy Česka s Taiwanom.