Česká národná banka sprísňuje pravidlá na poskytovanie hypoték

Praha 25. novembra (TASR) - Česká národná banka (ČNB) na svojom štvrtkovom rokovaní bankovej rady stanovila nové limity na poskytovanie hypoték. Tie budú platiť od apríla budúceho roka.



Ako uviedol server iDnes.cz, ktorý sa odvolal na informácie guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka, pomer výšky hypotéky a hodnoty nehnuteľnosti (LTV - Loan to Value) sa zníži na 80 %. Doteraz ČNB bankám odporúčala, aby tento pomer pri nových (a refinancovaných) hypotékach nepresahoval 90 %.



ČNB opäť zavedie aj hranicu maximálneho možného zadlženia žiadateľa o hypotéku. Limit ukazovateľa DTI (Debt to Income), teda celkový dlh žiadateľa vyjadrený v násobkoch jeho čistého ročného príjmu, bude od apríla 8,5. Limit ukazovateľa DSTI (Debt Service to Income), čo je pomer medzi celkovou výškou mesačných splátok dlhu žiadateľa o úver a jeho čistým mesačným príjmom, bude 45 %. K limitom DTI a DSTI sa ČNB vrátila po tom, ako ich vlani prestala aplikovať. Tieto podmienky budú platné pre žiadateľov od 36 rokov, pre žiadateľov o hypotéku mladších než 36 rokov budú podmienky o niečo miernejšie.



Centrálna banka tak prvýkrát využila nové právomoci, ktoré jej dáva v tomto roku schválená novela zákona o ČNB. Pôvodne dávala ČNB bankám iba odporúčania, teraz môže dodržiavanie limitov aj vymáhať, napríklad pod hrozbou pokuty až do výšky 10 miliónov Kč (392.542 eur).



Banková rada ČNB vo štvrtok okrem toho rozhodla, že banky budú na poskytovanie úverov potrebovať vyššie rezervy. Od januára 2023 sa má takzvaná sadzba proticyklickej kapitálovej rezervy zvýšiť na 2 %. V auguste ju ČNB zvýšila s platnosťou od októbra 2022 na 1,5 %, predtým v máji s platnosťou od júla 2022 na 1 %. V súčasnosti sa uplatňuje sadzba 0,5 %.



(1 EUR = 25,475 CZK)