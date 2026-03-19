Česká národná banka úrokové sadzby nezmenila
Guvernér ČNB Aleš Michl po štvrtkovom rokovaní sedemčlennej bankovej rady informoval, že o ponechaní úrokových sadzieb na pôvodnej úrovni bolo rozhodnuté jednomyseľne.
Autor TASR
Praha 19. marca (TASR) - Banková rada Českej národnej banky (ČNB) ponechala vo štvrtok podľa očakávaní analytikov základnú úrokovú sadzbu na pôvodnej úrovni 3,5 %, na ktorej je od mája minulého roka. Na ďalších zasadaniach však môže rada podľa ekonómov začať sadzbu zvyšovať. Zdraženie energií v dôsledku vojny na Blízkom východe bude totiž zrýchľovať infláciu. Informoval o tom server novinky.cz.
Členovia bankovej rady Jakub Seidler a Jan Kubíček už začiatkom marca avizovali, že ČNB má priestor na vyčkávanie, ako sa konflikt v Iráne premietne do českej inflácie prostredníctvom rastu cien ropy a plynu na svetových trhoch. Vo februári sa spotrebiteľské ceny v Česku medziročne zvýšili o 1,4 %, pričom inflačný cieľ ČNB predstavuje 2 %.
Guvernér ČNB Aleš Michl po štvrtkovom rokovaní sedemčlennej bankovej rady informoval, že o ponechaní úrokových sadzieb na pôvodnej úrovni bolo rozhodnuté jednomyseľne. Ubezpečil však, že v prípade potvrdenia rizík pre plnenie dvojpercentného inflačného cieľa je ČNB pripravená adekvátne reagovať.
Ekonómovia sa zhodujú, že ďalšie kroky centrálnej banky budú závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať konflikt v Iráne a ako sa prejaví na cenách ropy a ďalších surovín. Hlavný ekonóm Deloitte David Marek pre Novinky odhadol, že pri terajších cenách ropy a zemného plynu by mal priamy vplyv na infláciu prostredníctvom cien pohonných látok a plynu pre domácnosti predstavovať zhruba jeden percentuálny bod.
„Keby sa situácia nevyriešila a ceny energetických komodít by zostali vysoké, začali by sa postupne prejavovať sekundárne vplyvy v cenách dopravy aj v cenách väčšiny tovarov, ktoré by pridali ďalší percentuálny bod,“ povedal Marek. To by podľa neho mohlo zvýšiť infláciu na 3 až 4 %.
Ekonómovia varujú, že ak bude konflikt na Blízkom východe pokračovať, logistika z Perzského zálivu bude naďalej ochromená či obmedzená a útoky budú smerovať aj na ťažobnú, spracovateľskú a exportnú infraštruktúru, vplyv na rast spotrebiteľských cien v Česku bude citeľný.
„Okrem pohonných látok sa to dotkne aj mnohých ďalších druhov tovarov, od zemného plynu cez potraviny až po mikročipy,“ povedal pre Novinky hlavný ekonóm spoločnosti Investika Vít Hradil. Dodal, že v závislosti od intenzity týchto narušení by tohtoročná inflácia v Česku mohla zrýchliť o jeden až tri percentuálne body. Teda namiesto pôvodne očakávaných zhruba 1,7 % by sa mohla pohybovať medzi 2,7 až 4,7 %.
