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Česká národná banka zdvihla svoju hlavnú úrokovú sadzbu na 4 %
ČNB teraz očakáva, že inflácia za celý tento rok bude 2,1 % a v budúcom roku 3,2 %. V roku 2028 predpokladá jej zmiernenie na 2,3 %.
Autor TASR
Praha 5. novembra (TASR) - Česká národná banka (ČNB) na svojom štvrtkovom zasadaní v súlade s očakávaniami zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na úroveň 4 %. Posunula ju tak najvyššie od začiatku roka 2025. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Celková inflácia v krajine sa síce podľa predbežných odhadov v októbri mierne znížila, a to na 2,4 % zo septembrových 2,5 %, ale silný domáci dopyt a vyššie ceny energií a potravín znamenajú, že rast cien môže pokračovať.
Hoci sa česká inflácia zatiaľ pohybuje v rámci pásma 1 až 3 %, ktoré centrálna banka krajiny toleruje, očakáva sa, že v prvom štvrťroku budúceho roka bude kulminovať na úrovni 3,5 % a až potom začne opäť klesať. Keďže prioritou ČNB zostáva cenová stabilita, dôvodom na obavy je aj jadrová inflácia, ktorá v septembri v krajine dosiahla 3,1 %, čiže hodnotu nad hornou hranicou tolerančného pásma.
ČNB teraz očakáva, že inflácia za celý tento rok bude 2,1 % a v budúcom roku 3,2 %. V roku 2028 predpokladá jej zmiernenie na 2,3 %.
Hrubý domáci produkt Českej republiky sa podľa centrálnej banky v tomto roku posilní o 1,7 %. Jej predošlá predikcia rátala s rastom ekonomiky o 2,2 %. V rokoch 2027 a 2028 banka očakáva hospodársky rast na úrovni 2,5 %.
Celková inflácia v krajine sa síce podľa predbežných odhadov v októbri mierne znížila, a to na 2,4 % zo septembrových 2,5 %, ale silný domáci dopyt a vyššie ceny energií a potravín znamenajú, že rast cien môže pokračovať.
Hoci sa česká inflácia zatiaľ pohybuje v rámci pásma 1 až 3 %, ktoré centrálna banka krajiny toleruje, očakáva sa, že v prvom štvrťroku budúceho roka bude kulminovať na úrovni 3,5 % a až potom začne opäť klesať. Keďže prioritou ČNB zostáva cenová stabilita, dôvodom na obavy je aj jadrová inflácia, ktorá v septembri v krajine dosiahla 3,1 %, čiže hodnotu nad hornou hranicou tolerančného pásma.
ČNB teraz očakáva, že inflácia za celý tento rok bude 2,1 % a v budúcom roku 3,2 %. V roku 2028 predpokladá jej zmiernenie na 2,3 %.
Hrubý domáci produkt Českej republiky sa podľa centrálnej banky v tomto roku posilní o 1,7 %. Jej predošlá predikcia rátala s rastom ekonomiky o 2,2 %. V rokoch 2027 a 2028 banka očakáva hospodársky rast na úrovni 2,5 %.