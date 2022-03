Česká národná banka zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu na 21-ročné maximum

Praha 31. marca (TASR) - Česká národná banka (ČNB) zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu o pol percentuálneho bodu na rovných 5 %. Takzvaná repo sadzba sa tak dostala na najvyššiu úroveň od roku 2001. To opätovne zdraží úvery, čím chce centrálna banka schladiť infláciu, ktorá je najvyššia od konca minulého storočia. Informoval o tom server iDNES.cz.



Na predchádzajúcom zasadnutí menovej rady na začiatku februára zvýšila ČNB základnú úrokovú sadzbu o 0,75 percentuálneho bodu na 4,5 %. Bolo to už štvrté nadštandardné zvýšenie základnej sadzby o viac než 0,25 percentuálneho bodu po sebe.



Navyše, podľa ekonómov rast úrokových sadzieb ešte stále nemusí byť na konci. "Nemalý počet členov bankovej rady dal najavo, že minimálne na najbližšie mesiace je pre nich na prvom mieste boj proti zrýchľujúcej sa inflácii, kde vrchol očakávame v máji až júni, a to v blízkosti 14 %. Obavy zo slabého dopytu a rastu zatiaľ zostávajú tak trochu na druhej koľaji," povedal hlavný ekonóm Patria Finance Jan Bureš.



Sadzby preto pravdepodobne môžu ísť nahor až do obdobia, keď ČNB uvidí jasnejšie známky ochladenia ekonomiky a prvé signály uvoľnenia napätia na trhu práce. "S tým počítame ku koncu 2. štvrťroka," odhaduje Bureš.



Prognózy analytikov sa líšia, zdá sa však, že strop by mohol byť o pol percentuálneho bodu vyššie. "V tejto chvíli naša prognóza ukazuje dosiahnutie vrcholu úrokových sadzieb na 5,5 % v máji a začiatok ich poklesu od začiatku budúceho roka. Neistota je však vysoká," povedal ekonóm Komerčnej banky Michal Brožka.



Zároveň však silnejú hlasy o tom, či je v súčasnej situácii rast sadzieb na boj s infláciou ešte účinný. "Môže sa viesť debata o tom, či ako nástroj menovej politiky aktívnejšie nepoužívať na podporu koruny intervencie. Silnejší kurz koruny by potom znamenal nižšiu potrebu ďalšieho zvyšovania sadzieb. Kurz by okrem toho mohol byť efektívnejším nástrojom pri boji proti novým 'dovážaným' inflačným tlakom," dodal Bureš.



Z prípadného výraznejšieho posilnenia koruny, ktorému aj tak nahráva samotný rast sadzieb, by však nemali veľkú radosť exportéri. "Zvýšenie úrokových sadzieb je pre českých exportérov zlou, aj keď očakávanou správou. Tí sa takmer každý mesiac musia vyrovnávať s negatívnymi vplyvmi na český export," povedal generálny riaditeľ CzechTrade Radomil Doležal. Ako dodal, k tomu sa momentálne pridáva prvok zlej predvídateľnosti budúceho vývoja. "Ešte pred vojnou na Ukrajine sa očakávalo, že v súčasnom období zvyšovanie sadzieb ustane. S tým sa môžeme rozlúčiť," dodal Doležal.