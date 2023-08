Česká národná banka:Ekonomika ČR bude v tomto roku prakticky stagnovať

Praha 4. augusta (TASR) - Česká ekonomika bude v tomto roku prakticky stagnovať, očakáva vo svojej aktualizovanej prognóze Česká národná banka (ČNB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Podľa ČNB by sa hrubý národný produkt (HDP) mal zvýšiť len o 0,1 %. Centrálna banka doteraz počítala s rastom HDP o 0,5 %.



"Ekonomika bude v tomto roku stagnovať. Domáci dopyt sa však v druhej polovici roka odrazí od svojho dna," uviedol guvernér ČNB Aleš Michl.



Česká ekonomika by sa mala oživiť až v roku 2024. Na budúci rok počíta ČNB s jej expanziou o 2,3 % a v roku 2025 o 2,7 %.



ČNB takisto očakáva, že inflácia bude v najbližších mesiacoch pokračovať v spomaľovaní. Tento rok by mala dosiahnuť 11 % po 16,2 % v minulom roku, keď bola najvyššia za uplynulých 20 rokov.