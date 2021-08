Česká obuvnícka značka rozširuje svoju výrobu do Partizánskeho

Partizánske 18. augusta (TASR) - Zlínsky producent kožených a ručne vyrábaných topánok rozširuje svoju výrobu na Slovensko. V Partizánskom plánuje spoločnosť Vasky vyrábať tenisky a v budúcnosti aj tzv. barefoot topánky. Na ich produkcii sa bude podieľať približne 40 šičiek a ´ševcov´. Informovala o tom v stredu PR manažérka Veronika Belušková.



"Rozhodnutie expandovať s výrobou za hranice Česka a zároveň garantovať našim zákazníkom kvalitu, udržateľnosť, tradíciu, ručnú výrobu a pocit, že stále vyrábame doma, bolo jednoznačné. Ideme na Slovensko, k našim najbližším susedom, do Partizánskeho," povedal zakladateľ značky Václav Staněk.



Zlínskí a slovenskí ´ševci´ a šičky sa podľa neho spájajú, aby rozvíjali obuvnícku tradíciu a remeslo. "Dôvodom expanzie bolo najmä vyhovenie zvyšujúcemu sa dopytu našich zákazníkov, za čo sme nesmierne vďační," ozrejmil.



Značka sa tiež presťahovala do väčšieho logistického centra v Zlíne, čo jej umožňuje rozširovať kapacitu a lepšie spracovávať objednávky. Rovnako v Zlíne otvára novú výrobu, konkrétne v historickej budove z čias Tomáša Baťu. S tým súvisí aj predpokladaný nábor nových ´ševcov´ a šičiek na výrobu tenisiek. Vyrábať budú na historických strojoch práve z čias Baťu. "Prednosť generáciami osvedčeným strojom z baťovskej dielne, ktoré už prešli mnohými opravami, sme dali predovšetkým z dôvodu udržateľnosti. Staré stroje sú kvalitné a nie je potrebné kupovať nové, ktoré by spĺňali rovnakú funkciu i kvalitu ako tie z baťovskej éry," dodal Staněk.



Vasky je zlínska obuvnícka značka venujúca sa ručnej koženej výrobe od roku 2016. Za jej vznikom stojí Václav Staněk. Firma i jej zakladateľ získali niekoľko ocenení.