Česká pošta sa rozdelí na dve firmy

Praha 21. mája (TASR) - Česká pošta sa má rozdeliť na dve firmy tým, že sa oddelia štátne a komerčné služby. Z Českej pošty sa oddelí pobočková sieť vrátane zamestnancov, ktorá poskytuje služby štátu, a vznikne tak nový štátny podnik. Okrem toho bude pošta ďalej poskytovať komerčné služby. Nový model by mal byť zavedený do troch rokov. V piatok o tom na tlačovej konferencii informovali český minister vnútra Jan Hamáček a generálny riaditeľ Českej pošty Roman Knap.



Súčasné financovanie Českej pošty nie je dlhodobo udržateľné, pretože štátna firma musí prevádzkovať aj "nerentabilné" pobočky v malých obciach. "Posledné kompenzácie za túto univerzálnu službu prišli v roku 2017 a pošta ju teraz musí financovať sama," uviedol Hamáček.



Pošta musí prevádzkovať sieť najmenej 3200 pobočiek alebo zabezpečiť doručovanie listových zásielok a niektorých balíkových zásielok po celom území Českej republiky. Za to môže od štátu požadovať úhradu nákladov vo výške až 1,5 miliardy Kč (58,8 milióna eur).



Finančnú situáciu štátneho podniku má vyriešiť oddelenie týchto služieb od komerčnej prevádzky pošty. "Z Českej pošty bude vyňatá pobočková sieť vrátane siete zamestnancov a stane sa samostatným štátnym podnikom," uviedol Hamáček. Nový model by mal začať fungovať do troch rokov.



"Cieľom zmien je, aby občania mohli využívať pobočky tak, ako sú na to zvyknutí" uviedol Hamáček. Mnohým zahraničným poštám, napríklad vo Veľkej Británii, sa podľa neho tento model osvedčil.



Hamáček dodal, že zmeny neznamenajú prepúšťanie, rušenie pobočiek ani privatizáciu pošty. Teraz má vzniknúť pracovná skupina, ktorá zmeny pripraví. "Je to ďalšia fáza reštrukturalizácie pošty, ktorú sme začali v roku 2018," dodal šéf pošty Roman Knap.



Strata Českej pošty sa minulý rok pre pandémiu prehĺbila o 1 miliardu Kč na 1,382 miliardy Kč. Pôvodne počítala s ešte o 400 miliónov Kč vyššou stratou. Negatívny vplyv pandémie predstavuje viac ako polovicu minuloročnej straty. V tomto roku rok je podnik zatiaľ v prevádzkovom zisku 25 miliónov Kč.



(1 EUR = 25,519 CZK)