Česká priemyselná produkcia sa zotavila a obchodný prebytok vzrástol
Podľa najnovších štatistík sa priemyselná produkcia v Českej republike v septembri 2025 zvýšila medziročne o 0,4 % vďaka oživeniu vo výrobnom sektore po poklese o 1,3 % v auguste.
Autor TASR
Praha 6. novembra (TASR) - Český priemysel v septembri 2025 nečakane ožil a jeho produkcia vzrástla po poklese v predchádzajúcom mesiaci. Obchodný prebytok sa zvýšil, keďže vývoz stúpol viac ako dovoz. Ukázali to vo štvrtok údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa najnovších štatistík sa priemyselná produkcia v Českej republike v septembri 2025 zvýšila medziročne o 0,4 % vďaka oživeniu vo výrobnom sektore po poklese o 1,3 % v auguste. Ekonómovia pritom predpovedali Česku aj v septembri pokles priemyslu, a to o 0,2 %.
K septembrovému výsledku pozitívne prispela výroba, ktorej produkcia vzrástla o 1,7 %. Na druhej strane, produkcia v banskom a ťažobnom sektore sa v septembri 2025 medziročne prepadla o 19,3 % a produkcia elektriny sa znížila o 9,2 %.
V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy priemyselná produkcia v ČR v septembri stúpla o 1,1 %.
Aj stavebná produkcia v septembri medziročne vzrástla, a to o 12,8 %, ale medzimesačne sa znížila o 3,2 %.
ČSÚ v separátnej správe uviedol, že obchodný prebytok krajiny sa v septembri 2025 zvýšil na 29,7 miliardy Kč (1,22 miliardy eur) z 23,3 miliardy Kč v rovnakom mesiaci minulého roka. Bol takisto väčší ako v auguste 2025, keď Česko vykázalo prebytok vo výške 4,1 miliardy Kč.
Export pritom v septembri medziročne vzrástol o 3,7 % a import o 2,3 %.
(1 EUR = 24,365 CZK)
