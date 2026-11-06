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Česká priemyselná produkcia v septembri medziročne výrazne stúpla
Septembrový rast českej priemyselnej produkcie bol najsilnejší od septembra 2022.
Autor TASR
Praha 6. novembra (TASR) - Priemyselná výroba v Českej republike v septembri medziročne vzrástla o 6,2 %. Oživila sa tak po tom, ako v auguste stúpla len o 2,6 %, čo bolo najslabšie tempo jej rastu za tri mesiace. Ukázali to údaje, ktoré v piatok zverejnil Český štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Septembrový rast českej priemyselnej produkcie bol najsilnejší od septembra 2022. Tempo rastu spracovateľského priemyslu sa zrýchlilo na 5 % z augustových 2,7 %. Prispelo k tomu najmä posilnenie výroby potravinárskych tovarov o 6 %. V auguste potravinárska výroba stúpla len o 3,4 %. Produkcia nápojov vzrástla o 15,5 % po augustovom posilnení o 5 % a výroba chemických látok sa zvýšila o 6,3 % po raste o 2 % v auguste.
Celkovú produkciu podporilo aj oživenie v sektore ťažby a dobývania. Toto odvetvie sa v septembri posilnilo o 7 % po poklese o 0,1 % v predošlom mesiaci. Zároveň sa prudko zrýchlilo tempo rastu dodávok elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu, a to na 20,9 % z úrovne 2 %.
Medzimesačne sa priemyselná výroba v Česku po očistení o sezónne vplyvy zvýšila o 2,7 %. Bol to najvýraznejší medzimesačný rast českého priemyslu za takmer tri roky. V auguste sa priemyselné odvetvie krajiny zväčšilo len o 0,3 %. Od začiatku roka do záveru septembra sa priemysel ČR v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka posilnil o 2,6 %.
Septembrový rast českej priemyselnej produkcie bol najsilnejší od septembra 2022. Tempo rastu spracovateľského priemyslu sa zrýchlilo na 5 % z augustových 2,7 %. Prispelo k tomu najmä posilnenie výroby potravinárskych tovarov o 6 %. V auguste potravinárska výroba stúpla len o 3,4 %. Produkcia nápojov vzrástla o 15,5 % po augustovom posilnení o 5 % a výroba chemických látok sa zvýšila o 6,3 % po raste o 2 % v auguste.
Celkovú produkciu podporilo aj oživenie v sektore ťažby a dobývania. Toto odvetvie sa v septembri posilnilo o 7 % po poklese o 0,1 % v predošlom mesiaci. Zároveň sa prudko zrýchlilo tempo rastu dodávok elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu, a to na 20,9 % z úrovne 2 %.
Medzimesačne sa priemyselná výroba v Česku po očistení o sezónne vplyvy zvýšila o 2,7 %. Bol to najvýraznejší medzimesačný rast českého priemyslu za takmer tri roky. V auguste sa priemyselné odvetvie krajiny zväčšilo len o 0,3 %. Od začiatku roka do záveru septembra sa priemysel ČR v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka posilnil o 2,6 %.