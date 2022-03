Česká republika otvára tender na nový jadrový reaktor

Praha 17. marca (TASR) - Energetická spoločnosť ČEZ vypísala vo štvrtok tender na výstavbu nového reaktora v jadrovej elektrárni Dukovany s cieľom zvýšiť výrobu jadrovej energie. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Očakáva sa, že o lukratívny projekt sa budú uchádzať tri spoločnosti, americká Westinghouse, francúzska EDF a kórejská KHNP, ktoré prešli hodnotením bezpečnosti českej vlády.



Odhadované náklady na projekt vo výške približne 6 miliárd sú najväčšou investíciou v Českej republike, uviedol minister priemyslu a obchodu Jozef Sikela.



Ruské a čínske spoločnosti vrátane ruského energetického gigantu Rosatom a čínskeho CNG boli z tendra vylúčené z bezpečnostných dôvodov. Premiér Petr Fiala skonštatoval, že ruská účasť na projekte je po invázii na Ukrajinu "nepredstaviteľná".



Nový reaktor doplní štyri 510-megawattové bloky v Dukovanoch, ktoré boli dokončené koncom 80. rokov minulého storočia. Sprevádzkovaný by mal byť do roku 2036, povedal Fiala.



"Chceme urobiť ďalší krok k tomu, aby bola Česká republika energeticky sebestačná," vyhlásil Fiala. A dodal, že ďalšie takéto projekty budú nasledovať, podrobnosti však nezverejnil.



Očakáva sa, že víťazný uchádzač bude vybraný do konca roku 2024 a s výstavbou by sa malo začať v roku 2029. Skúšobná prevádzka by potom mala odštartovať v roku 2036. Na výstavbe reaktora by sa mali podieľať aj české firmy.



Česká republika má šesť jadrových reaktorov, ktoré vyrábajú viac ako tretinu celkovej elektriny. Štátom kontrolovaná energetická spoločnosť ČEZ okrem štyroch reaktorov v Dukovanoch prevádzkuje ďalšie dva 1000-megawattové reaktory v Temelíne.



Vláda v Prahe na rozdiel od svojich susedov Rakúska a Nemecka zvyšuje produkciu energie z jadra a obnoviteľných zdrojov po tom, čo sa rozhodla do roku 2033 vyradiť uhlie ako palivo na výrobu energie s cieľom znížiť emisie uhlíka.