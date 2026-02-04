< sekcia Ekonomika
Česká republika sa rozlúčila s ťažbou čierneho uhlia
Z dolu ČSM v Stonave na východe krajiny v stredu symbolicky vyviezli na povrch posledný vozík s uhlím z hĺbky 1300 metrov.
Autor TASR
Stonava 4. februára (TASR) - Takmer po 250 rokoch sa Česká republika rozlúčila s ťažbou čierneho uhlia. Z dolu ČSM v Stonave na východe krajiny v stredu symbolicky vyviezli na povrch posledný vozík s uhlím z hĺbky 1300 metrov. Na oficiálnej rozlúčkovej slávnosti sa zúčastnilo mnoho pozvaných hostí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Štátna ťažobná spoločnosť OKD uviedla, že ťažba sa z dôvodu vysokých nákladov prestala ekonomicky vyplácať. Generálny riaditeľ OKD Roman Sikora vyjadril úctu generáciám baníkov. V priemyselnom regióne Sliezsko, ktorý je silne ovplyvnený baníctvom, sa uzavretím bane končí jedna éra. Približne 700 zamestnancov sa bude ešte zaoberať prácami súvisiacimi s uzavretím bane. Ostatným bude ponúknutá možnosť preškolenia.
