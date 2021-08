Česká republika zaznamenala v júni obchodný schodok

Praha 6. augusta (TASR) - Česká republika (ČR) vykázala za jún schodok zahranično-obchodnej bilancie, prvý za 13 mesiacov. Dôvodom bol väčší nárast importu ako exportu v dôsledku pokračujúceho zotavovania sa dopytu po pandémii nového koronavírusu.



Podľa predbežných údajov Českého štatistického úradu zaznamenalo Česko v júni 2021 obchodný schodok, prvý od mája 2020, a to vo výške 6,9 miliardy korún (271,49 milióna eur). To bol o 40,9 miliardy Kč horší výsledok ako vlani v rovnakom mesiaci.



Export z Česka sa v júni medziročne zvýšil o 13,2 % na 343,9 miliardy Kč, ale import stúpol ešte viac, o 30,1 % na 350,8 miliardy Kč. Jún 2021 mal rovnaký počet pracovných dní ako jún 2020.



V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy sa júnový vývoz znížil o 2,1 %, zatiaľ čo dovoz vzrástol o 3 %.



Prebytok obchodu so štátmi Európskej únie (EÚ) v júni klesol o 16,1 miliardy Kč na 51,4 miliardy Kč.



Schodok zahraničného obchodu s tovarom so štátmi mimo EÚ sa v júni zvýšil medziročne o 24,5 miliardy Kč na 56,4 miliardy Kč.



V prípade eurozóny sa vývoz z ČR v júni podieľal 65 % na celkovom českom exporte a podiel dovozu z euroregiónu do Česka dosiahol 48,2 %.



Medziročne vzrástol vývoz do eurozóny o 12,9 % na 223,5 miliardy Kč a dovoz z eurozóny sa zvýšil o 27,4 % na 169,2 miliardy Kč.



Za prvých šesť mesiacov 2021 vykázalo Česko prebytok obchodnej bilancie 83,2 miliardy Kč, čo bolo o 36,9 miliardy Kč viac ako vlani. Export pritom stúpol medziročne o 23,8 % a import o 22,2 %.



(1 EUR = 25,415 CZK)