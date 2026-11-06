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Česká stavebná výroba v septembri medziročne vzrástla o 1,6 %
V septembri v ČR vydali 5580 stavebných povolení, čo bol pokles oproti augustu, v ktorom bolo vydaných 5684 povolení.
Autor TASR
Praha 6. novembra (TASR) - Produkcia stavebného sektora Českej republiky sa v septembri oproti rovnakému mesiacu vlaňajška zvýšila o 1,6 %. Zotavila sa tak po tom, ako v auguste medziročne o 1,4 % klesla. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil Český štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Výstavba budov v Česku v septembri stúpla o 0,8 %. Tempo jej rastu sa tak spomalilo po tom, ako sa v predošlom mesiaci zvýšila o 5,9 %. Stavebná produkcia v oblasti inžinierskych stavieb sa posilnila o 2,9 %, čiže sa zotavila po augustovom poklese o 12,3 %.
V septembri v ČR vydali 5580 stavebných povolení, čo bol pokles oproti augustu, v ktorom bolo vydaných 5684 povolení. Septembrový počet povolení sa znížil aj medziročne, a to o 0,5 %. Celková podlahová plocha stavieb, na ktoré v septembri vydali povolenie, však stúpla o 8,1 %. V krajine v septembri začali výstavbu 3511 bytov, čo bolo o 1,2 % menej než v rovnakom mesiaci minulého roka. Počet dokončených bytov klesol o 1 % na 2976.
Medzimesačne sa celková česká stavebná výroba v septembri podľa sezónne upravených údajov znížila o 0,4 % po tom, ako v auguste klesla o 0,1 %.
Výstavba budov v Česku v septembri stúpla o 0,8 %. Tempo jej rastu sa tak spomalilo po tom, ako sa v predošlom mesiaci zvýšila o 5,9 %. Stavebná produkcia v oblasti inžinierskych stavieb sa posilnila o 2,9 %, čiže sa zotavila po augustovom poklese o 12,3 %.
V septembri v ČR vydali 5580 stavebných povolení, čo bol pokles oproti augustu, v ktorom bolo vydaných 5684 povolení. Septembrový počet povolení sa znížil aj medziročne, a to o 0,5 %. Celková podlahová plocha stavieb, na ktoré v septembri vydali povolenie, však stúpla o 8,1 %. V krajine v septembri začali výstavbu 3511 bytov, čo bolo o 1,2 % menej než v rovnakom mesiaci minulého roka. Počet dokončených bytov klesol o 1 % na 2976.
Medzimesačne sa celková česká stavebná výroba v septembri podľa sezónne upravených údajov znížila o 0,4 % po tom, ako v auguste klesla o 0,1 %.