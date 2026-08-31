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Česká vláda budúci rok očakáva druhý najvyšší schodok v histórii ČR
Najvyšší bol v roku 2021 v dôsledku covidových opatrení.
Autor TASR
Praha 31. augusta (TASR) - Schodok štátneho rozpočtu ČR by sa mal budúci rok zvýšiť na 389 miliárd korún (vyše 16 miliárd eur). V pondelok to českej vláde navrhla ministerka financií Alena Schillerová. Ak zákon o rozpočte prejde v tejto podobe legislatívnym procesom, pôjde o druhý najvyšší rozpočtový deficit v histórii ČR. Najvyšší bol v roku 2021 v dôsledku covidových opatrení. Opozícia kritizuje, že takýto návrh prichádza v čase hospodárskeho rastu a nízkej nezamestnanosti, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Ministerstvo financií spresnilo, že návrh rozpočtu počíta s rastom príjmov o 3,3 percenta na 2,189 bilióna korún. Výdavky by však mali narásť o 6,2 percenta na 2,578 bilióna korún. Parametre rozpočtu sa ešte môžu zmeniť, vláda ho musí schváliť a odoslať do Poslaneckej snemovne do konca septembra. Schillerová však nepočíta s tým, že by prípadné úpravy mali jej návrh zásadne zmeniť.
Šéfka českého rezortu financií predpokladá, že jej rozpočtová politika povedie k hospodárskemu rastu krajiny, ktorý v ďalších rokoch prispeje k znižovaniu deficitu verejných financií. Zároveň podotkla, že vláda budúci rok splní záväzok dať minimálne dve percentá HDP na obranu. Obranné výdavky by mali byť vo výške 195 miliárd korún, pričom 191 miliárd pôjde z rezortu obrany.
Podotkla tiež, že v porovnaní s okolitými krajinami je na tom ČR v otázke schodku dobre. „Navrhnutý deficit vo výške 389 miliárd korún udržiava náš deficit v pomere k HDP pod očakávaným priemerom krajín EÚ, ktorý je 3,6 percenta HDP, a hlboko pod úrovňou všetkých našich susedných krajín,“ obhajovala svoj návrh na pondelkovej tlačovej konferencii.
Opozícia ho však kritizuje. Podľa nej by vláda v súčasnej priaznivej ekonomickej situácii mala hospodáriť s nižšími číslami. Predseda opozičnej ODS Martin Kupka na sociálnej sieti X uviedol, že naplánovať schodok 389 miliárd korún v čase, keď sa českej ekonomike darí a krajina nečelí žiadnej katastrofe, je vedomé zadlžovanie na účet mladšej generácie, ktorá bude dlhy splácať. Šéf hnutia STAN Vít Rakušan považuje návrh za nebezpečný. „Rekordným zadlžovaním sa ešte zo žiadnej krajiny lepšie miesto na život nestalo. V dobe ekonomického rastu, nízkej inflácie a nízkej nezamestnanosti je taký schodok hanebný a nebezpečný,“ napísal na sociálnej sieti X.
(1 EUR = 24,148 CZK)
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Ministerstvo financií spresnilo, že návrh rozpočtu počíta s rastom príjmov o 3,3 percenta na 2,189 bilióna korún. Výdavky by však mali narásť o 6,2 percenta na 2,578 bilióna korún. Parametre rozpočtu sa ešte môžu zmeniť, vláda ho musí schváliť a odoslať do Poslaneckej snemovne do konca septembra. Schillerová však nepočíta s tým, že by prípadné úpravy mali jej návrh zásadne zmeniť.
Šéfka českého rezortu financií predpokladá, že jej rozpočtová politika povedie k hospodárskemu rastu krajiny, ktorý v ďalších rokoch prispeje k znižovaniu deficitu verejných financií. Zároveň podotkla, že vláda budúci rok splní záväzok dať minimálne dve percentá HDP na obranu. Obranné výdavky by mali byť vo výške 195 miliárd korún, pričom 191 miliárd pôjde z rezortu obrany.
Podotkla tiež, že v porovnaní s okolitými krajinami je na tom ČR v otázke schodku dobre. „Navrhnutý deficit vo výške 389 miliárd korún udržiava náš deficit v pomere k HDP pod očakávaným priemerom krajín EÚ, ktorý je 3,6 percenta HDP, a hlboko pod úrovňou všetkých našich susedných krajín,“ obhajovala svoj návrh na pondelkovej tlačovej konferencii.
Opozícia ho však kritizuje. Podľa nej by vláda v súčasnej priaznivej ekonomickej situácii mala hospodáriť s nižšími číslami. Predseda opozičnej ODS Martin Kupka na sociálnej sieti X uviedol, že naplánovať schodok 389 miliárd korún v čase, keď sa českej ekonomike darí a krajina nečelí žiadnej katastrofe, je vedomé zadlžovanie na účet mladšej generácie, ktorá bude dlhy splácať. Šéf hnutia STAN Vít Rakušan považuje návrh za nebezpečný. „Rekordným zadlžovaním sa ešte zo žiadnej krajiny lepšie miesto na život nestalo. V dobe ekonomického rastu, nízkej inflácie a nízkej nezamestnanosti je taký schodok hanebný a nebezpečný,“ napísal na sociálnej sieti X.
(1 EUR = 24,148 CZK)
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)