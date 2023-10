Česká vláda chce dostať na trh práce viac cudzincov

Praha 8. októbra (TASR) - Dlhoročné náreky českých firiem nad nedostatkom vhodných zamestnancov a volanie po väčšom otvorení českého trhu práce cudzincom budú vypočuté. Česká vláda chce od januára zvýšiť kvóty pre príchod zamestnancov z krajín mimo Európskej únie o 20.000. Pre Českú republiku to znamená zo súčasnej kvóty 50.000 na 70.000. Informoval o tom server novinky.cz.



Česká vláda rokovala o tomto kroku koncom septembra so zamestnávateľmi a odborármi na tripartite a pripravila k tomu návrh vládneho nariadenia. "Počas leta bol pripravený materiál na rokovanie vlády, v ktorom sa navrhuje zvýšenie kvót pre príchod cudzincov z tretích krajín o 20.000 osôb. Teoreticky by mal byť účinný od 1. januára 2024," povedal pre Právo hovorca ministerstva práce a sociálnych vecí Jakub Augusta.



Dôvodom pre zmenu je podľa neho najmä to, aby do Česka prichádzali kvalifikovaní zamestnanci, ktorí budú zabezpečovať ekonomiku s vyššou pridanou hodnotou. Prínos pre štátnu pokladnicu je momentálne ťažké odhadnúť.



Dagmar Kužvartová z českého Zväzu priemyslu a dopravy je však presvedčená, že zapojenie zahraničných pracovníkov je skôr doplnkom na riešenie nedostatku ľudí na trhu práce. "Potrebné je napríklad podporovať uzatváranie kratších pracovných úväzkov, vytvárať zázemie pre rodiny s deťmi, zabezpečiť dostupnosť zariadení predškolskej starostlivosti," uviedla.



Najnovšie vládne nariadenie nie je jedinou zmenou podmienok pre zahraničných zamestnancov. Ministerstvo vnútra chystá nový zákon o pobyte cudzincov, ktorý by mal platiť od roku 2026. Ten má okrem iného prostredníctvom digitalizácie zrýchliť a zjednodušiť pobytové konanie či zabezpečiť evidenciu všetkých cudzincov.