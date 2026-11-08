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Česká vláda chystá zdraženie podzemnej vody o desiatky percent
Jedným z hlavných dôvodov, pre ktorý chce ministerstvo podzemnú vodu zdražiť, je problematická vodohospodárska situácia v Česku.
Autor TASR
Praha 8. novembra (TASR) - České ministerstvo poľnohospodárstva pripravilo návrh na výrazné zdraženie podzemnej vody. Ukončiť by sa totiž mala výnimka, ktorá oslobodzuje využívanie podzemných vôd od stočného. TASR o tom informuje na základe správy portálu televízie Nova.
Vďaka výnimke je cena podzemnej vody v ČR v súčasnosti 2 české koruny (0,082 eura) za tisíc litrov. Cena povrchovej vody, ktorú používa viac ako polovica Čechov, je 5 až 9 Kč za tisíc litrov. „Plánované zdraženie predstavuje rast o 5 korún na tisíc litrov podzemnej vody, čo je 0,005 koruny na liter vody,“ uviedol hovorca českého ministerstva poľnohospodárstva Marek Otava.
Zdraženie sa nemá dotknúť malých obcí s nízkou spotrebou vody a ľudí, ktorí vodu čerpajú z vlastnej studne. Ministerstvo totiž sľubuje, že ročný odber do 6000 kubíkov vody zostane od stočného naďalej oslobodený.
Jedným z hlavných dôvodov, pre ktorý chce ministerstvo podzemnú vodu zdražiť, je problematická vodohospodárska situácia v Česku. Prispelo k nej aj tohtoročné sucho.
Český rezort poľnohospodárstva sľubuje, že z vybraných peňazí bude financovať vodohospodárske projekty. „Ministerstvo prostriedky využije vo vodnom hospodárstve, napríklad na rozvoj vodovodnej a kanalizačnej siete pre obyvateľov,“ dodal Otava.
(1 EUR = 24,35 CZK)
Vďaka výnimke je cena podzemnej vody v ČR v súčasnosti 2 české koruny (0,082 eura) za tisíc litrov. Cena povrchovej vody, ktorú používa viac ako polovica Čechov, je 5 až 9 Kč za tisíc litrov. „Plánované zdraženie predstavuje rast o 5 korún na tisíc litrov podzemnej vody, čo je 0,005 koruny na liter vody,“ uviedol hovorca českého ministerstva poľnohospodárstva Marek Otava.
Zdraženie sa nemá dotknúť malých obcí s nízkou spotrebou vody a ľudí, ktorí vodu čerpajú z vlastnej studne. Ministerstvo totiž sľubuje, že ročný odber do 6000 kubíkov vody zostane od stočného naďalej oslobodený.
Jedným z hlavných dôvodov, pre ktorý chce ministerstvo podzemnú vodu zdražiť, je problematická vodohospodárska situácia v Česku. Prispelo k nej aj tohtoročné sucho.
Český rezort poľnohospodárstva sľubuje, že z vybraných peňazí bude financovať vodohospodárske projekty. „Ministerstvo prostriedky využije vo vodnom hospodárstve, napríklad na rozvoj vodovodnej a kanalizačnej siete pre obyvateľov,“ dodal Otava.
(1 EUR = 24,35 CZK)