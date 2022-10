Česká vláda nariadením stanovila cenový strop u elektriny a plynu

Praha 5. októbra (TASR) - Česká vláda schválila nariadenie, ktoré stanovuje cenový strop silovej elektriny a plynu. Oznámil to v stredu český premiér Petr Fiala, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Fiala zopakoval sumy, na ktorých sa česká vláda dohodla už pred niekoľkými týždňami. Ľudia budú platiť sa silovú elektrinu maximálne 6 korún za KWH a za plyn 3 koruny za KWh vrátane DPH, k tomu sa ešte pripočítajú poplatky za distribúciu. Zastropovanie sa týka aj teplární.



Opatrenie sa vzťahuje na všetky domácnosti bez ohľadu na spotrebu. Podobne je to aj v prípade malých a stredných podnikov. Ak sú ale tieto podniky pripojené na vysoké a veľmi vysoké napätie, ceny elektriny pre ne vláda zastropovala na 80 percentách najvyššej spotreby za posledných päť rokov.



Maximálne ceny elektriny a plynu budú platiť po celý budúci rok. Vo výškach záloh za energie by sa to malo prejaviť v novembri.



Vláda zatiaľ nerokovala o dani z mimoriadneho zisku výrobcov energií. Podľa premiéra, ktorý ju označuje ako "vojnová daň", bude schválená v priebehu jesene. Očakáva, že opatrenie podporí aj opozícia. Štát by zdanením mimoriadnych ziskov výrobcov energií mohol získať 100 miliárd korún (približne štyri miliardy eur).



(1 EUR = 24,544 CZK)











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)