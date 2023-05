Česká vláda oznámila opatrenia na zníženie deficitu o 94 miliárd korún

Praha 11. mája (TASR) - Česká vláda vo štvrtok symbolicky o päť minút dvanásť predstavila 58 opatrení, ktorých cieľom je znížiť v budúcom roku deficit štátneho rozpočtu o 94 miliárd korún (približne štyri miliardy eur). Väčšina úsporných opatrení sa dotkne zníženia výdajov štátu, budú sa však zvyšovať aj niektoré dane. Očakávaný konsolidačný balíček predstavili lídri päťkoalície spoločne s ekonomickými expertmi, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Za najdôležitejšie kroky ozdravného plánu pre verejné financie nazvaného "Česko vo forme" označil premiér Petr Fiala obmedzenie neinvestičných dotácií, ktoré do rozpočtu prinesie 46 miliárd a zníženie prevádzkových a mzdových výdajov štátu - to prinesie viac než 20 miliárd korún. Významným krokom sú aj zmeny v DPH či zrušenie 22 daňových výnimiek. Koalícia zároveň predstavila aj návrh dôchodkovej reformy.



"Ak by sme teraz nedokázali šliapnuť na brzdu, situácia by sa o niekoľko málo rokov vymkla z rúk a odniesli by to naše deti a vnuci, a to nikto rozumný a zodpovedný nemôže dopustiť," vyhlásil Fiala. Dodal, že ak by vláda opatrenia neurobila, schodok rozpočtu v budúcom roku by bol o 94 miliárd korún vyšší a v roku 2025 až o 148 miliárd.



Štát bude podľa ministra financií Zbyňka Stanjuru šetriť predovšetkým na sebe. Zároveň chce ukončiť "dotačný biznis", ktorý v Česku podľa Stanjuru vznikol v posledných rokoch. "Zabudli sme na pôvodný význam dotácií," povedal s tým, že tieto financie majú slúžiť na vyrovnávanie regionálnych rozdielov. Najviac sa to dotkne podpory v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva.



Vláda chce tiež upraviť niektoré dane. Česko má aktuálne tri sadzby DPH (10, 15 a 21 percent). Po novom budú len dve, a to vo výške 12 a 21 percent. V zníženej sadzbe budú potraviny či lieky a zdravotnícke potreby a zvýši sa spotrebná daň z alkoholu, tabaku či hazardu. V oblasti daňových výnimiek zruší napríklad takzvané "škôlkovné" či zľavu na študenta. Konsolidačný balík tiež obsahuje napríklad zvýšenie ročnej diaľničnej známky zo súčasných 1500 (64 eur) na 2300 korún (približne 98 eur).



Koaličné strany o návrhoch intenzívne rokovali posledný mesiac. Fiala zdôraznil, že vláda nečaká slová chvály ani masívne pochopenie, ale je pripravená všetky rozhodnutia obhájiť. Konsolidačný balíček chce vláda schváliť počas júna, aby o ňom mohli poslanci rokovať ešte pred prázdninami. Minister financií chce, aby bol účinný od 1. januára 2024.







(1 EUR = 23,419 CZK)











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)