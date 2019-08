Česká vláda pripravuje zavedenie digitálnej dane pre internetové firmy

Daň majú platiť veľké globálne firmy z internetovej reklamy, za využívanie internetu pri dodávkach alebo sprostredkovaní tovaru, ale i z predaja údajov o klientoch.

Praha 8. augusta (TASR) - Česká vláda pripravuje zdanenie firiem ako sú Google, Facebook, Apple, Amazon a ďalšie. Tým chce získať do rozpočtu až 5 miliárd Kč (194,87 milióna eur). Daň pre veľké internetové firmy má byť 7 %. Predpokladá sa, že zákon začne platiť od polovice budúceho roku. Informoval o tom portál českej televíznej stanice ČT24.



Daň majú platiť veľké globálne firmy z internetovej reklamy, za využívanie internetu pri dodávkach alebo sprostredkovaní tovaru, ale i z predaja údajov o klientoch. Digitálnu daň budú platiť len veľké nadnárodné korporácie s ročným obratom nad 750 miliónov eur.



„Ani v rámci Európy s tým nie sú zatiaľ veľké skúsenosti. Nedávno daň zaviedlo Rakúsko, zavádza ju aj Francúzsko, a časom sa pripoja ďalšie krajiny. My sme vychádzali z konzervatívneho odhadu, a preto sme určili najnižšiu sumu výberu dane ročne na 2,4 miliardy Kč,“ uviedla ministerka financií Alena Schillerová.



Vláda prerokuje návrh na zavedenie digitálnej dane po prázdninách. Poslanci by ju mali definitívne schváliť na budúci rok na jar.