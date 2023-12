Česká vláda rozhodla o zvýšení minimálnej mzdy o 65 eur

Praha 13. decembra (TASR) - Česká vláda rozhodla o zvýšení minimálnej mzdy o 1600 korún (približne 65 eur). Od budúceho roka by tak mala narásť na 18.900 korún (takmer 773 eur). V stredu to oznámil český minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Dôjde k nárastu minimálnej mzdy, ktorý bude asi najvyšší v histórii, je to nárast o viac než deväť percent," zdôraznil Jurečka. Kabinet chce zároveň postupnými krokmi napĺňať cieľ, aby sa minimálna mzda do piatich rokov zvyšovala transparentne a predvídateľne až na cieľovú hodnotu, keď má dosiahnuť 45 percent voči priemernej mzde.



So zvýšením minimálnej mzdy vláda zvýšila aj zaručenú mzdu, ktorá je na ňu naviazaná. Minister pripomenul, že v EÚ má tento systém len ČR a SR. Niektorí ministri zastávajú názor, že by sa zaručená mzda mala zrušiť. Jurečka by s tým súhlasil, ak by minimálna mzda dosiahla hodnotu 50 percent priemernej mzdy.



S aktuálnym zvýšením nie sú spokojné odbory, ktoré navrhovali nárast na 19.500 korún. Na tripartite sa však nezhodli so zamestnávateľmi. Minister sa nakoniec priklonil k nižšiemu variantu.



Okrem toho vláda rozhodla o zvýšení počtu prichádzajúcich pracovníkov zo zahraničia v budúcom roku, a to o 20.000. Nedostatok pracovnej sily označil Jurečka za najväčší problém českej ekonomiky. Kroky, ktoré vláda robí, napríklad podpora čiastočných úväzkov či zapojenie osôb so zdravotným znevýhodnením, už podľa neho nestačia.



Zahraniční pracovníci pomôžu firmám zaplniť miesta, ktoré v ČR nie sú schopné obsadzovať, myslí si minister. "Chýbajú nám ľudia mnohých profesií, preto sa takto snažíme podporiť českú ekonomiku a priemysel," dodal.



(1 EUR = 24,476 CZK)