Česká vláda sa po nezhodách dohodla s odbormi,zamestnancom štátu pridá

Praha 3. októbra (TASR) - Platy zamestnancov v českom verejnom sektore vzrastú o 1400 korún (55 eur). Vo štvrtok sa na tom po mesiacoch rokovaní dohodla česká vláda s predstaviteľmi odborov. Tie v reakcii na dohodu ukončia štrajkovú pohotovosť, ktorú vyhlásili v júli. Dohodu vo štvrtok spoločne predstavili český premiér Petr Fiala a predseda Českomoravskej konfederácie odborových zväzov (ČMKOS) Josef Středula, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Dohoda je nasledujúca - v platových stupňoch 1-4 to ide k navýšeniu o čiastku 1400 korún, čo znamená, že bude výraznejšie percentuálne navýšenie u tých, ktorí sú najhoršie platení. V najnižšej kategórii to bude navýšenie o 11,5 percenta, potom to bude odstupňované," priblížil premiér.



Štvrtkové rokovanie označil za vecné a korektné. Jeho výsledok je podľa neho prijateľný pre štát a daňových poplatníkov a do značnej miery aj spravodlivý. "Je to výsledok, ktorí ľudia reálne pocítia vo svojich peňaženkách. Dúfam, že aj týmto krokom pomôžeme zmierniť napätie v spoločnosti," dodal Fiala.



Spôsob rokovania ocenil aj Středula. "Ani jedna zo strán neodchádza s absolútnym víťazstvom, že niekoho porazila, ale odchádzame s férovou dohodou, ktorá môže obe strany tešiť. Pridanie najhoršie odmeňovaným, ktoré je viac než 11 percent, je pre nás nad očakávania. Obávali sme sa, že to bude menej," povedal líder odborárov. "Napriek tomu, že máme rôzne názory, som rád, že sme dnes k dohode po takmer desiatich mesiacoch pristúpili," dodal.



Počas rokovania hovorili aj o dezinformáciách týkajúcich sa štátnych zamestnancov, ktoré sa podľa jeho slov šíria vo verejnom priestore, napríklad načo vôbec takýto zamestnanci sú. Podľa Středulu sa s Fialom zhodli, že v tom chcú podniknúť viaceré kroky. "Chceme spoločne ukázať, že zamestnancov štátu potrebujeme rovnako ako zamestnancov v súkromnej spoločnosti," vysvetlil predseda ČMKOS a ako príklad uviedol zamestnancov Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), ktorí včas upozornili na blížiace sa povodne. V Česku vo verejnej sfére pracuje takmer 850.000 ľudí.



Odbory z dôvodu zmrazenia platov štátnych zamestnancov vyhlásili 24. júla stávkovú pohotovosť. Požadovali minimálne desaťpercentné navýšenie pre všetkých zamestnancov, čo považovali už za kompromis, pretože pôvodne žiadali navýšenie o 15 percent. Středula v reakcii na prijatie dohody uviedol, že týmto dôvody na štrajkovú pohotovosť pominuli.





(1 EUR = 25,316 CZK)