Česká vláda schválila na budúci rok schodok rozpočtu 390 miliárd Kč

Praha 7. júna (TASR) - Česká vláda schválila v pondelok základné parametre štátneho rozpočtu na budúci rok. Počíta so schodkom 390 miliárd Kč (15,35 miliardy eur). Uviedla to ministerka financií Alena Schillerová.



"Prináša úspory na prevádzke štátu, menej úradníkov, ale aj rekordné investície za 189 miliárd Kč, či zvýšenie dôchodkov o 758 Kč mesačne," citoval Schillerovú server iDNES.cz. Naopak, ministerka nepočíta s rastom platov štátnych zamestnancov.



"V situácii, keď je plat vo verejnej sfére stále vyšší než v súkromnej, nie je plošné zvyšovanie na mieste. Naopak, musíme sa sústrediť na racionalizáciu agend a dobré zaplatenie kvalitných a výkonných úradníkov," uviedla Schillerová, ktorá v návrhu rozpočtu okrem toho počíta aj so zmrazením platov ústavných činiteľov.



Rozpočet musí vláda predložiť snemovni do konca septembra. Schvaľovať ho však budú až poslanci, ktorí budú zvolení po jesenných voľbách.



(1 EUR = 25,400 CZK)