Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 26. január 2026
Ekonomika

Česká vláda schválila návrh štátneho rozpočtu

.
Na snímke český premiér Andrej Babiš. Foto: TASR - Martin Baumann

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Praha 26. januára (TASR) - Česká vláda v pondelok schválila návrh štátneho rozpočtu s deficitom 310 miliárd českých korún (12,78 miliardy eur). Členovia českej snemovne vlani odmietli návrh bývalej koalície s deficitom 286 miliárd Kč, keďže podľa novej parlamentnej väčšiny v ňom chýbali výdavky za zhruba 96 miliárd Kč. TASR o tom informuje na základe správy českého portálu novinky.cz.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

