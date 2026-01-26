< sekcia Ekonomika
Česká vláda schválila návrh štátneho rozpočtu
Praha 26. januára (TASR) - Česká vláda v pondelok schválila návrh štátneho rozpočtu s deficitom 310 miliárd českých korún (12,78 miliardy eur). Členovia českej snemovne vlani odmietli návrh bývalej koalície s deficitom 286 miliárd Kč, keďže podľa novej parlamentnej väčšiny v ňom chýbali výdavky za zhruba 96 miliárd Kč. TASR o tom informuje na základe správy českého portálu novinky.cz.
