Česká vláda schválila žiadosť o pôžičku od EK v rámci plánu obnovy

Praha 23. augusta (TASR) - Česká vláda schválila žiadosť o pôžičku od Európskej komisie (EK) v rámci národného plánu obnovy vo výške 19,4 miliardy korún (približne 804 miliónov eur). Pôvodne však návrh počítal so sumou 137,4 miliardy korún (takmer 5,7 miliardy eur). Požadovanú sumu znížili po rokovaniach s EK. V stredu to uviedol český minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Nakoniec sme sa dohodli pôvodnú čiastku výrazne znížiť, a to na 19,4 miliardy korún. Zníženie vychádza z rokovaní a konzultácií s EK, ktoré nám jasne ukázali, že niektoré projekty bude lepšie financovať zo štátneho rozpočtu, prípadne projekty v oblasti dopravy napríklad prostredníctvom pôžičky od Európskej investičnej banky," povedal Síkela.



Niektoré podmienky pre niektoré typy projektov, tak ako ich pripravila EK, sú podľa neho príliš zväzujúce. Peniaze by podľa nového návrhu mali dostať ministerstvá pre miestny rozvoj, vnútra a tiež priemyslu a obchodu. "Pôžičku z národného plánu obnovy využijeme na projekty v oblasti digitalizácie, vývoja čipov a nových technológií a dostupného bývania," spresnil minister.



Koaličná strana Piráti na sociálnej sieti X uviedla, že na podporu obnoviteľných zdrojov a bývania, čo boli ich prioritné oblasti, pôjde z vytýčenej sumy 8,5 miliardy korún a čiastka podľa nich v nasledujúcich rokoch ešte porastie.



Českú žiadosť teraz posúdi EK.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)