Česká vláda zaviedla strop na ceny energií, platiť bude od novembra

Praha 13. septembra (TASR) - Česká vláda určila maximálne ceny za energie pre domácnosti aj firmy. Uviedol to v pondelok premiér Petr Fiala po mimoriadnom zasadnutí vlády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Rozhodli sme o národnom riešení súčasných vysokých cien energií, ktoré koncom augusta vystúpali do neakceptovateľných výšok," povedal predseda vlády.



"Zastropujeme cenu silovej elektriny vrátane DPH na šiestich korunách (0,24 eur) a cenu plynu na troch korunách vrátane DPH za kilowatthodinu. Toto zastropovanie platí pre domácnosti, živnostníkov, podnikateľov - pre tých, ktorí sú braní ako maloodberatelia," vymenoval dotknuté subjekty Fiala.



Za rovnakú cenu budú energie nakupovať poskytovatelia verejnej služby, napríklad samosprávy, nemocnice, školy a iné inštitúcie. Tie energie nakúpia prostredníctvom štátom určeného dodávateľa.



Pokles záloh za energie pocítia odberatelia podľa premiéra už v novembri. Fiala dodal, že vláda pripravuje aj riešenie pre priemysel, ktoré predstaví v stredu po rokovaní so zástupcami podnikateľských zväzov. Chystajú ho s ohľadom na súbežne pripravované európske riešenie.



(1 EUR = 24,546 CZK)











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)